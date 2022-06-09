Российские войска начали "тупить" на Донбассе: в Украине заподозрили ловушку

Оккупанты "тормозят" с наступлением на Востоке Украины

Ударные группировки оккупантов на Донбассе в последние два дня стали активно "тупить", даже несмотря на наличие у них необходимых для наступления сил.

Об этом сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, также известный под никнеймом "Мурлокотан Паштетофф-сосискин".

"Судя по всему, это затормаживание было обусловлено целым рядом факторов, (как объективного, так и субъективного характера), с которыми далее командование войск противника, по-видимому, далее мирится просто не могло", — написал он.

По его словам, у него есть три возможных объяснения их действий:

сознательный саботаж со стороны военного командования;

общая усталость;

некий "хитрый план".

Машовец отмечает, что если верна первая причина, то у оккупантов есть некое знание о переменах в высшем военно-политическом руководстве россии. Вторая причина обусловлена целым рядом факторов, начиная от нехватки боеспособных резервов и заканчивая общим падением морально-психологического состояния войск.

Третья причина может крыться в том, что россияне пытаются ввести украинские войска в заблуждение демонстрируя показную "тупость", позволить им расслабиться, а затем нанести неожиданный удар.

"Но, по правде говоря, в этот вариант я верю ещё меньше, нежели в первый… ибо, в таком случае, становится очевидным, что его придумывали на ходу. Тем более, что чехарда с "командующими" у противника, явно свидетельствует о том, что "хитрые" планы в российском ГШ сейчас явно не в ходу", — добавил он.

Как сообщалось ранее, советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, что ВСУ нанесли мощные удары по российским группировкам возле Херсона и уже подошли к городу на расстояние в около 20 километров.