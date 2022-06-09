Еще один "хороший русский": соратник Навального приехал в Киев, но ему вспомнили слова о Крыме

Нынешний оппозиционер из штаба Навального очень хотел "оттяпать" украинский полуостров

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к девяти годам колонии строгого режима, Иван Жданов прибыл в Киев и заявил о поддержке Украины, однако в сети ему напомнили заявление про "грех не оттяпать Крым".

О приезде в столицу Украины Жданов сообщил на своей странице в Instagram, выложив фото возле Монумента Независимости на Майдане.

"У меня была и есть жизненная задача. Свободная Россия. Свободное российское общество. И я делал и делаю все, чтобы приблизить эту цель. Война с Украиной ставит еще одну. Сделать все, что поможет остановить эту войну. Сейчас правда на стороне Украины. И те, кто поддерживает Украину, помогает эту войну остановить. Ничего не бойтесь", — написал россиянин.

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Российский оппозиционер Жданов сообщил о приезде в Киев

На так называемую поддержку Украины со стороны Ивана Жданова пользователи сети отреагировали крайне скептически, напомнив ему слова о временно оккупированном россиянами Крыме, который оппозиционер в 2014 году очень хотел "оттяпать". Тогда об этом он писал в собственном Twitter-аккаунте.

Жданов в 2014 году не спешил поддерживать Украину

Именно поэтому украинские журналисты и общественные деятели поспешили напомнить Жданову о том, что так называемым "либералам из РФ" в Украине не слишком рады. Некоторые предположили, что таким образом россияне начали бежать с "российского военного корабля", который давно отправился в обозначенном ему направлении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский журналист Александр Невзоров, признанный в россии "иноагентом " из-за постоянной критики путинского режима, получил гражданство Украины. Этот прецедент получил резонанс в украинском обществе — есть те, кому нравится невзоровская риторика, а те, кто уверен, что нет "хороших россиян".