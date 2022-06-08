россия будет расширяться? У путина прямо дали понять, что на Украине не остановятся

рф, похоже, хочет восстановить российскую империю

В среду, 8 июня, на 105-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии заявили, что продолжат увеличивать территорию своего государства.

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента рф Владимир Мединский, представляя первый том серии "Собиратели земли русской", передает "РИА Новости".

Мединский считает, что территория современной россии несколько уменьшилась по сравнению с недавними размерами, но "это не навсегда".

"Серия посвящена тем правителям России, с самого начала, от Рюрика, при которых земля наша не распадалась, не уменьшалась, не рассыпалась, а увеличивалась, нарастала, при которых страна становилась большей… тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты. Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда", — заявил Мединский, который по сути анонсировал агрессивную политику кремля на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Мединский посетил футбольный матч в Москве в кепке с буквой Z.

Добавим, что в последний раз переговорщики москвы и Киева встречались в Турции в конце марта.