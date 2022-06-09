В плен не сдались: стало известно, как защитники "Азовстали" покидали завод

Украина продолжает бороться за своих мужественных воинов

Более двух тысяч украинских военнослужащих, державших оборону мариупольской "Азовстали", которую безуспешно пытались деблокировать ВСУ, находится в застенках тюрем т.н. "ДНР". Их пребывание в этом недо-плену получило между украинскими переговорщиками неформальное название "остров надежды" — потому что существовала договоренность о поселении наших парней всех вместе, а не по отдельности, как это должно быть.

Больше подробностей "Украинской правде" открыли представители украинской разведки, которые пожелали сохранить анонимность. При этом они утверждают, что работа по освобождению защитников Мариуполя ни на минуту не останавливается.

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При этом в разведке подчеркивают — наших парней, вышедших из "Азовстали", категорически нельзя называть военнопленными. Они не сложили оружие перед врагом. Оказывается, что каждый из военнослужащих сдал свое оружие офицерам, командующим их подразделениями. Перед самым уходом все оружие сдавалось непосредственно командиру.

"Он жал им руку, благодарил за службу, просил прощения за то, что не победили, и только тогда бойцы шли к россиянам", — делится подробностями источник журналистов.

Дополнительным требованием украинской стороны стало то, чтобы за вышедших из завода военных несло ответственность Главное разведывательное управление (ГРУ). Лишь в таком случае была возможность требовать соблюдения Женевской конвенции и присутствия третьей стороны — того же Красного Креста и других.

Также Украина имеет полный список защитников Мариуполя, которые покинули территорию "Азовстали". Это — главное отличие от тех пленных морпехов, которые были вынуждены сдаться в плен боевикам "ДНР", выйдя с территории завода им Ильича.

Сейчас бойцы из "Азовстали" находятся в Оленевке рядом с Донецком. Источник в разведке утверждает, что точное количество пребывающих там бойцов равно 2449.

Также предварительно было достигнуто договоренности насчет совместного содержания рядовых и офицеров вместе. Это было сделано для того, чтобы украинцы могли по-прежнему заботиться друг о друге — особого доверия к стороне противника нет. Именно эта история и получила неформальное название "Остров надежды".

Интересным есть и тот факт, что наши парни пытались взять с собой спутник Starlink, чтобы поддерживать связь со своими родными и близкими. Однако эту технику, разумеется, у них изъяли. Сейчас доступа к ним не имеет никто, даже представители Красного Креста. Однако в разведке утверждают, что основные требования — хотя бы по отсутствию пыток и прочих ужасов — насчет защитников "Азовстали" россияне выполняют.

Напомним, ранее мы рассказывали, что боевики "ДНР" заявляли о желании засудить хотя бы бойцов полка "Азов" и, вероятно, применить к ним самую высшую степень наказания — расстрел. Это решение сразу же осудили многие международные организации, в том числе Красный Крест.

Также "Телеграф" писал о том, каким образом наши летчики летали на "Азовсталь", доставляя необходимые гуманитарные грузы, а также эвакуируя раненых. Стоит признать, что преодолеть обратный путь удалось далеко не всем.