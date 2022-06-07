В Красном Кресте высказались касательно планов россиян "судить" защитников Азовстали

Защитники Мариуполя сейчас находятся в плену

Во вторник, 7 июня, на 104-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Красный Крест прояснил ситуацию по защитникам "Азовстали" и их возможному попаданию под суд в стране-агрессоре.

Соответствующий пост опубликован на странице Червоний Хрест України в Facebook. В организации заявили, что репрессалии в отношении военнопленных запрещены при любых обстоятельствах.

В Красном Кресте отметили, что Третья Женевская конвенция об обращении с военнопленными предусматривает, что военнопленный подчиняется законам, уставам и приказам, действующим в вооруженных силах держащего в плену государства. В соответствии с законом, в случае противоправных действий, совершенных до пленения по обвинению в военных преступлениях, или во время пребывания в плену к ним могут быть применены судебные или дисциплинарные меры. Однако такие меры ни в коем случае не лишают этих лиц статуса военнопленных.

Также в Красном Кресте опубликовали пост-разъяснение, на что имеют право украинские бойцы, находящиеся в плену.

Красный Крест прояснил ситуацию по защитникам Азовстали и их возможному осуждению

Напомним, 20 мая защитникам Мариуполя, которые находились на заводе "Азовсталь", поступил приказ прекратить оборону города и сохранить свои жизни. В начале июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько защитников города попало в плен к россиянам.