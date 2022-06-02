Назад летели на одном двигателе: пилот, доставлявший грузы на "Азовсталь", рассказал об уникальной операции

Вернуться из Мариуполя удалось далеко не всем летчикам

Пилот одного из вертолетов, которые доставляли необходимые гуманитарные грузы на "Азовсталь" в Мариуполе, поделился впечатлениями о проделанной работе. В один из вылетов его авиасудну не поздоровилось — в них попала ракета, пока на борту находилось минимум два десятка раненых.

Больше подробностей военный рассказал в интервью, которым поделились в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, передает "Телеграф".

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По словам пилота, задания выполнялись на максимуме сил. Все трезво оценивали риски, однако необходимость доставить помощь сослуживцам была критической. Боец вспоминает, что самое больше волнение одолевало не во время полета или пребывания на "Азовстали", а когда он приближался к вертолету перед изначальным выездом.

"В тот момент, когда мы уже оказывались в Мариуполе, шла высадка и выгрузка, это было чувство эйфории, — признается военный. — У нас получилось, ведь если мы добираемся туда, то проходим мимо трех средств ПВО противника. Это уже все, это мы "короли мира".

В один из таких вылетов вертолет бойца был поврежден — в него сумели попасть оккупанты ракетой из ПЗРК. Был вариант снизиться или вовсе приземлиться где-нибудь в открытом поле. Однако риски были огромные. К тому же, на борту находилось около двадцати раненых бойцов, эвакуированных из "Азовстали".

Повреждения вертолета от ракеты

"Я знал, если мы сядем где-то в поле… Как их забирать? Как их эвакуировать? Нужен будет другой вертолет. А это уже незапланированная операция, и это невозможно. Поэтому приходилось делать то, что мы должны были, и идти от места посадки", — вспоминает пилот.

По его словам, второй вертолет, следовавший за ним, к сожалению, был сбит вражескими ракетами. Из экипажа выжить не удалось никому. Однако несмотря на такие тяжелые потери, на плохую погоду и множество других факторов военнослужащие все равно летали на "Азовсталь" — чтобы помочь своим.

К слову, большинство секретных операций проходили под началом Главного управления разведки Минобороны.

Напомним, что всего в подобных вылетах участвовали 16 различных боевых вертолетов ВСУ. К сожалению, не всем пилотам и членам экипажа удалось вернуться домой живыми.