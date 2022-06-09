Украина пыталась деблокировать "Азовсталь": СМИ узнали громкие подробности

Деблокада малыми усилиями с неоккупированной территории даже на одном направлении оказалась невозможной

Несмотря на заявления украинского руководства о том, что деблокада многострадального Мариуполя военным путем невозможна, они все же пытались вытащить из "Азовстали" защитников, которые с первых дней российского вторжения держали оборону города. Однако бойцы, проводившие операцию по деблокаде, столкнулись с мощным сопротивлением россиян, поэтому вынуждены были отступить.

Об этом в четверг, 9 июня, сообщило издание "Украинская правда". По словам собеседников "УП", деблокада Мариуполя казалась возможной только на первых этапах, однако с каждым днем ее вероятность становилась менее реальной. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский и представители верхушки командования армии не оставляли надежд и оптимизма в надежде спасти мариупольских защитников. Именно поэтому одну попытку деблокады, которая состоялась буквально через несколько недель кровавой блокады города, все же решили воплотить в жизнь.

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После долгосрочных планировок в Мариуполь отправили группу бойцов, которая состояла из части ГУРовцев, военных из ВСУ и "азовцев", включая лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого. Командованием действий спасательной группы занимались представители ГУРа из района Гуляйполя.

Согласно имеющейся информации, в первую очередь было запланировано, что спасатели получат около 80 танков и бронемашин, однако в итоге удалось получить только около двух десятков единиц боевой техники, БМП и БТРов.

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Не оставляя надежд, группа все же отправилась в направлении Мариуполя, однако пройдя около 10-15 километров в направлении блокадного города, натолкнулась на мощное сопротивление оккупационной армии, поэтому вынуждена была свернуть назад.

Собеседники "УП" отмечают, что в поддержку украинских сил должен быть привлечен и прорыв мариупольского гарнизона, однако это стало невозможным после действий 36-й бригады морской пехоты, 4 апреля неожиданно сдавшейся в плен россиян. Позже командир 36-й бригады Владимир Баранюк, самостоятельно приняв решение и решив никого не предупреждать, пошел на прорыв в неизвестном направлении и из-за необдуманных действий потерял очень большое количество бойцов.

Как рассказал командир полка "Азов" Денис Прокопенко (Редис), многие люди были просто брошены на произвол судьбы, из-за чего они попали в плен к оккупантам.

Другой собеседник издания, сообщил, что морпехи сдались россиянам вместе с танками, с РСЗО и боеприпасами, чем очень сильно ослабили силы украинской обороны.

К сожалению, после всех ситуаций стало понятно, что деблокировать "Азовсталь" малыми усилиями с неоккупированных территорий даже на одном направлении будет невозможно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по словам президента Владимира Зеленского, в российском плену до сих пор находятся более 2,5 тысячи украинских защитников, которых вывезли с территории "Азовстали".

Также напомним, что ранее власти заявляли, что всех военных Украины, вывезенных с металлургического завода "Азовсталь", в дальнейшем планируют обменять и вернуть в родную страну.