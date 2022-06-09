Зеленский ввел санкции против путина: за что

Санкции были введены против почти всей верхушки Кремля

В четверг, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского коллеги Владимира Путина. Кроме кровавого диктатора, в санкционный список попали его приспешники — Песков, Мишустин, Шойгу и другие.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины, передает "Телеграф".

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Отмечается, что санкции против российской верхушки начинают действовать с 9 июня, то есть с момента подписания Зеленским соответствующего указа. В приложении к документу говорится, что они были введены бессрочно.

Кроме Путина, под украинские санкции попали:

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;

глава Правительства РФ Михаил Мишустин и его заместители;

и его заместители; министр обороны РФ Сергей Шойгу;

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев;

министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и другие.

Всего в списке более 260 российских политиков и деятелей разного уровня. Кроме того, другим указом Зеленский также ввел санкции против российских вузов и их ректоров. В список попали 236 предприятий.

Предполагается, что со всеми российскими вузами будут прекращены культурные обмены и научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, развлекательные программы с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 мая Европейский Союз ввел в действие шестой пакет санкций против РФ, в котором главным пунктом был частичный запрет на поставку российской нефти в Европу. Кроме того, были введены персональные санкции против российских физических лиц, связанных с российским руководством. Среди них оказалась и бывшая фигуристка Алина Кабаева, которая может быть матерью двух детей русского диктатора Владимира Путина.