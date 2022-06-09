"Ситуация тяжелая": Резников рассказал, сколько воинов теряет Украина каждый день

У врага по-прежнему есть количественное преимущество

За Украину ежедневно отдают жизни на линии фронта около сотни бойцов. Еще около пяти сотен получают ранения различной тяжести из-за того, что российская армия по-прежнему продолжает "давить массой" по разным направлениям, о чем свидетельствуют свежие карты боев.

Такое заявление прозвучало от руководителя Минобороны Украины Алексея Резникова во время комментирования актуальной ситуации на фронте. Свои мысли чиновник высказал на личной Facebook-странице в четверг, 9 июня.

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Министр не скрывает, что ситуация на фронте весьма тяжелая, и ВСУ несут действительно большие потери. Однако даже при меньшем количестве военнослужащих мы даем невероятный отпор, ежедневно уничтожая противника и его техника, а также отвоевывая захваченные населенные пункты.

Враг же, по словам Алексея Резникова "буксирует" и тоже несет огромные потери. Однако пока у российской армии остается неоспоримое преимущество — количественное. Именно благодаря такому живому "мясу", которое бросают на амбразуру, у путинских военных и есть возможность еще продвигаться на отдельных участках фронта.

Как известно, по состоянию на утро 9 июня российская армия по официальным данным потеряла 31700 человек. Подсчет не совсем точный, ведь усложняется ведением боевых действий сразу в нескольких областях Украины.

Добавим, что на Донбассе сейчас есть семь наиболее активных направлений, которыми пользуется противник для продвижения вглубь нашей страны. Однако бойцы ВСУ устраивают врагу "теплый прием", в том числе и новомодным западным оружием.