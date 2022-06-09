Николаев и Запорожье под угрозой: Ким рассказал, что нужно для прорыва ВСУ на юге

Часть презентованной Западом артиллерии уже работает на юге Украины

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким говорит, что западное оружие уже активно применяется военнослужащими на южных рубежах фронта. С учетом динамичности развития ситуации, считает он, возвращение контроля над временно оккупированным территориями является лишь вопросом времени, несмотря на новые угрозы со стороны россии.

Как передает Reuters, исключать возможность возобновления контрнаступления на Запорожье, а также Николаев, исключать нельзя. Поэтому Украина по-прежнему нуждается в дополнительных поставках западного оружия, которое поможет переломить ситуацию на поле боя в нашу сторону окончательно.

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Виталий Ким объясняет, что последние несколько недель доказывают успешность небольших, однако эффективных попыток ВСУ в контрнаступление. Это видно по примеру Херсонщины, постепенно освобождаемой из-под гнета вражеских войск.

Однако, подчеркивает чиновник, существует вероятность повторной попытки россиян захватить побольше территорий под свой контроль. И на этот раз под огнем могут оказаться еще два областных центра.

"В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть некоторые возможности для нападения на Запорожье и Николаев", — подчеркнул Ким, тут же добавив, что пока разведка не зафиксировала соответствующих перегруппировок.

Чтобы этого не произошло, объясняет глава Николаевской ОВА, украинские военные должны получить еще больше вооружения от Запада, нежели есть сейчас. При этом получаемое оружие уже применяется на фронте украинцами и при этом весьма успешно. Если поддерживать наших защитников материально, вооружая их, ситуация на фронте может меняться очень быстро — конечно же, в нашу пользу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас обстоит ситуация на различных отрезках фронта. Для пущей наглядности мы использовали свежие карты боев в Украине.

Также мы писали о недавнем обстреле Николаева, во время которого одно из городских зданий вспыхнуло после прилета.