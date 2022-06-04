Новый обстрел Николаева, над городом дым: что известно (видео, фото)

Николаев подвергся новым обстрелам

В Николаеве после обстрелов со стороны оккупантов начался масштабный пожар.

Об этом сообщили в местных телеграм-каналах. Согласно свидетельствам очевидцев, оккупанты нанесли удары по одному из районов города, после чего там заметили по меньшей мере пять очагов возгорания.

Они также сообщили, что наблюдается очень мощный столб дыма, а также ощущается сильный запах гари, из-за чего жителей пострадавшего района призвали закрыть окна.

Стоит отметить, что дым видели даже жители Николаевской области.

Как сообщал ранее мэр города Александр Сенкевич, оккупанты утром нанесли удары по Корабельному району города из-за чего пострадали жилые многоэтажки. По состоянию на 15:00 было известно о трех погибших и еще четырех раненых. По словам городского главы, ударами были повреждены три многоэтажных дома.

До этого обстрелам также подверглась Одесса, по которой россияне запустили крылатую ракету. По данным оперативного командования "Юг" взрыв повредил здание местного сельскохозяйственного предприятия. Сообщалось также о двух пострадавших.