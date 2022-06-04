Обстрелы Николаева: власти озвучили число жертв

Захватчики продолжают бить по мирным гражданам

В субботу, 4 июня, на 101-й день полномасштабного вторжения рф оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщил мэр города Олександр Сенкевич на своем telegram-канале. По словам городского главы, в результате субботнего обстрела погибли три человека, еще четверо — ранены.

"Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Сегодня утром в очередной раз пострадал Корабельный район. По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики. Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках. Сейчас собираем подробную информацию. Больше смогу сообщить вам впоследствии", — написал городской глава.

Николаев и область регулярно подвергается обстрелам. Полиция Николаевской области в Facebook в субботу сообщила, что в течении 3 июня россияне продолжали атаковать Николаев, также пострадали четыре населенных пункта: села Николаевское, Кавказ, Украинка и Пришиб. Есть погибшие и пострадавшие. Повреждены жилые дома, гаражные помещения, автомобили, постройки предприятия.

Ранее сообщалось, что из-за продвижения украинских войск на юге страны оккупанты наращивают количество кораблей в акватории Черного моря.

Напомним, 29 мая захватчики обстреляли жилые кварталы Николаева.