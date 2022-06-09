Россияне во время войны начали учения в Черном море: что происходит

Оккупанты опасаются серьезного отпора с береговой зоны черноморского региона

Российские солдаты создали специальную группировку в акватории Черного моря, которая отрабатывает сценарии реагирования в случае применения боевой авиации, а также противокорабельных ракет со стороны Украины. Несмотря на удаленность от украинского берега, враг пытается контролировать ситуацию на воде, ранее выведя на позиции даже подводную лодку.

Больше деталей о происходящем раскрыли в пресс-службе оперативного командования "Юг", информирует "Телеграф". Военные подчеркивают — боевая обстановка в южных областях Украины сейчас весьма напряженная и динамичная.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

В основном представители Черноморского флота рф тренируются применять сухопутные зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2". Ими оборудован почти все корабли и катера противника.

Стоит отметить, что в целом украинцам сейчас угрожает три надводных корабля с ракетами на борту, а также уже упомянутая подлодка. В общей сложности это 28 "Калибров", которые могут ударить по различным регионам нашей страны.

Также военнослужащие отчитались про обстановку на сухопутных рубежах южного фронта. В основном, по их информации, ВСУ ведут с россиянами артиллерийско-минометные дуэли, но иногда происходят и другие схватки. Враг делает все, чтобы отбросить наших защитников с их позиций, однако в большинстве случаях терпит поражение — это вынуждает его отступать, бросая не только поврежденную технику, но и собственных раненых.

За последние сутки ВСУ смогли уничтожить на южных рубежах около 30 солдат противника, два броневика, четыре автомобиля россиян. Также был нанесен серьезный удар по трем полевым складам боеприпасов врага, они уничтожены.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли в Черном море могут разминировать участок пути для вывоза украинского зерна из Одесского порта. Помимо этого мы писали и о взгляде президента Зеленского на сложившуюся ситуацию с блокадой наших портов.

Также мы публиковали мнение эксперта по вопросам международной политики насчет разминирования портов, который рассуждал, действительно ли подобный шаг нужен, в первую очереди, самой Украине.