Экперт в вопросах международной и внутренней политики Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" оценил последние новости о возможности создания коридора для вывоза зерна морем

Из-за блокирования россиянами портов, Украина не может отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерна, пребывающих на складах. Это, как отметил президент Владимир Зеленский, грозит миру масштабным продовольственным кризисом и повторением миграционного.

При этом известно, что россия и Турция якобы договариваются о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Правда, без Украины.

По словам Зеленского, с разминированием украинских портов в Черном море не все так просто, а гарантий по безопасности мы пока так и не получили.

Важно понимать, что продовольственный кризис уже начинается. В этом году совпал ряд факторов: и природный (засуха), и рост цен на энергоносители, и уменьшение количества зерна на мировом рынке. Его будет меньше обычного и в следующем году, учитывая, что в Украине значительная часть традиционных земель под посевы либо не была засеяна, либо не будет собрана – из-за войны.

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Есть продовольственный кризис – здесь и сейчас. Есть война в Украине, которая мешает экспорту продовольствия. Есть россия, ответственная за происходящее. При этом воевать с рф на Западе не хотят.

С точки зрения санкционного давления – к нашему глубокому сожалению, санкции не действуют мгновенно. К тому же, реально действенными они могут быть тогда и только тогда, когда у государства, попавшего под такое давление, нет альтернативных путей. В противном случае – перестраиваются логистические цепочки, что больно, но не смертельно.

К тому же, у россии есть финансовая подушка, как минимум на пару лет войны в Украине.

Таким образом, просто усиление санкций здесь и сейчас не позволит решить продовольственный кризис. Соответственно, США и страны ЕС не имеют действенных механизмов воздействия на рф. И пытаются искать варианты – либо договариваться, либо что-то еще…

Потому что зерно с Марса не прилетит. Есть определенный процесс – как оно выращивается и собирается.

Как вариант, можно рассматривать государства, которые имеют стратегические запасы продовольствия. Но готовы ли они будут ими поделиться?

И тут на сцену выходит Турция со своими предложениями по разблокированию экспорта украинского зерна морскими путями.

Насколько я понимаю, турки после разминирования акватории предлагают вывозить зерно из Одессы своими кораблями, под свои гарантии безопасности. А рф предлагает обеспечивать безопасный проход, а также конвой и досмотр судов, выходящих из Одессы.

То есть, россия пытается найти себе формат условной политической победы. А Турция, благодаря сложившейся ситуации, имеет возможность стать зерновым хабом региона.

Вопрос – насколько всё это будет соответствовать интересам Украины?

По экспорту зерна – да, мы получаем решение проблемы. Но только по зерну. Вряд ли мы получим возможность экспорта еще чего-то по морю.

С точки зрения свободы судоходства, суверенитета Украины над своими морскими путями и портами – проблема тоже не решается.

То есть, этот план играет, прежде всего, на руку Турции (усиливает свои позиции в регионе и мире, играя на решении конкретно взятой проблемы недостатка зерна) и россии (сохраняет свое влияние на море, демонстрирует точечную "победу" в продовольственном кризисе, блокируя при этом украинские порты по большинству товарных позиций).

Вопрос в реакции украинской стороны. Пойдет ли она на такой план, который далеко не так приемлем для Украины, как некоторым кажется?

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