В россии рассказали о дерзких планах Кремля насчет оккупированных территорий Украины

Временно оккупированные области не планируют присоединять ни к одному из имеющихся округов РФ

На 106-й день войны в Украине российские власти начали говорить о "планах" на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, а также ОРДЛО. В частности, цель Кремля объединить эти украинские территории в один федеральный округ в составе РФ.

Как передает издание "Медуза", об этом рассказали сразу три источника, приближенные к администрации кровавого диктатора владимира путина.

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Отмечается, что еще один округ в Украине российские власти хотят создать после так называемых референдумов.

"Округ должен появиться после того, как на этих территориях состоятся референдумы по присоединению к россии. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", — отметил один из источников.

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Другой источник добавил, что созданием округа с оккупированных россиянами территорий Украины занимается Борис Рапопорт, действующий заместитель руководителя департамента администрации президента по обеспечению дел Госсовета. Также известно, что Рапопорт в 2014 году занимался оккупированными территориями Донбасса — он работал вместе с Владиславом Сурковым, который тогда был "куратором" квазиреспублик.

По информации "Медузы", в стенах Кремля Рапопорта называют "кризисным менеджером". Источники издания утверждают, что он уже занялся подбором кадров для дальнейшей работы в так называемых администрациях Херсонской и Запорожской областей, частично оккупированных росвойсками. Более того, он готовит чиновников к проведению "референдумов".

Стоит отметить, что в Кремле обсуждается две даты их проведения — в середине июля, если ситуация на фронте позволит, или 11 сентября, в единый день голосования в РФ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что значительная часть южных областей пока находится под российской оккупацией, хотя ВСУ постепенно продвигаются в освобождении этих территорий. Между тем в Мелитополе происходит нечто странное с ценами на продукты, а херсонцы страдают от засилья вражеских солдат и отключения связи.