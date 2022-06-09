В россии рассказали о дерзких планах Кремля насчет оккупированных территорий Украины
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Временно оккупированные области не планируют присоединять ни к одному из имеющихся округов РФ
На 106-й день войны в Украине российские власти начали говорить о "планах" на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, а также ОРДЛО. В частности, цель Кремля объединить эти украинские территории в один федеральный округ в составе РФ.
Как передает издание "Медуза", об этом рассказали сразу три источника, приближенные к администрации кровавого диктатора владимира путина.
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Отмечается, что еще один округ в Украине российские власти хотят создать после так называемых референдумов.
"Округ должен появиться после того, как на этих территориях состоятся референдумы по присоединению к россии. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", — отметил один из источников.
Другой источник добавил, что созданием округа с оккупированных россиянами территорий Украины занимается Борис Рапопорт, действующий заместитель руководителя департамента администрации президента по обеспечению дел Госсовета. Также известно, что Рапопорт в 2014 году занимался оккупированными территориями Донбасса — он работал вместе с Владиславом Сурковым, который тогда был "куратором" квазиреспублик.
По информации "Медузы", в стенах Кремля Рапопорта называют "кризисным менеджером". Источники издания утверждают, что он уже занялся подбором кадров для дальнейшей работы в так называемых администрациях Херсонской и Запорожской областей, частично оккупированных росвойсками. Более того, он готовит чиновников к проведению "референдумов".
Стоит отметить, что в Кремле обсуждается две даты их проведения — в середине июля, если ситуация на фронте позволит, или 11 сентября, в единый день голосования в РФ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что значительная часть южных областей пока находится под российской оккупацией, хотя ВСУ постепенно продвигаются в освобождении этих территорий. Между тем в Мелитополе происходит нечто странное с ценами на продукты, а херсонцы страдают от засилья вражеских солдат и отключения связи.