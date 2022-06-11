росія могла захопити важливу точку на півдні: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти продовжують масові обстріли міст та військових позицій як на півдні, так і на сході

Українські сили у Сєвєродонецьку продовжують опір – на початок 11 червня ворог не захопив місто. Російські війська також продовжують спроби захопити трасу на Лисичанськ із Бахмуту, штурмують населені пункти.

За даними дослідників Інституту вивчення війни, у ворога є просування і на півдні, і на сході. Зокрема — на північ від Слов’янська та на Кінбурнській косі.

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Наголошується, що захоплення коси у північній частині Чорного моря допоможе їм посилити контроль над узбережжям.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Росіянам не вдається взяти під контроль Сєвєродонецьк, вони намагаються перешкодити поставкам обстрілюючи Лисичанськ, Устинівку, Тошківку та Золоте. Під українським контролем завод "Азот" та траса на Лисичанськ із Бахмута.

Карта бойових дій на сході

На південний схід від Ізюму та захід від Лиману ворог продовжує наступ, і на північ від Слов’янська дослідники відзначають незначні успіхи. Повідомляється, що угруповання ворога збільшилося до 30 батальйонно-тактичних груп. Це пов’язано з тим, що атаки на півдні Харківської області намагаються об’єднати із північним заходом Донецької.

Дослідники, спираючись на дані з російських джерел, повідомляють, що ворог міг форсувати Сіверський Донець у районі Святогірська. Російські окупанти штурмують вже за 20 км від Слов’янська.

Карта бойових дій навколо Сєвєродонецька

На схід від Бахмута ворог продовжує обстріли та штурми, щоб перерізати трасу на Лисичанськ. Вони атакують населені пункти вздовж цієї дороги і рухаються лінією Воздвиженка-Роти на південь від Бахмута.

Харків

Харків та область продовжують обстрілювати, намагаючись зупинити просування військ до кордону.

Карта бойових дій навколо Харків

Південь України

Ворог продовжує зміцнювати оборону. Дослідники також повідомляють, що росія звітує про захоплення Кінбурнської коси — півострова в Чорному морі неподалік Очакова та кордон Херсонщини та Миколаївщини.

Кінбурнська коса на карті

Зазначається, що якщо інформація є правдивою — це дозволить росіянам посилити контроль над північно-західним узбережжям Чорного моря. Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська область під вогнем супротивника.

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