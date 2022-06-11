У Сєвєродонецьку знищено елітні чеченські спецназівці — Кадиров "оголошував" про захоплення міста ще два тижні тому

Було спрацьовано на знищення задля порятунку життів бійців ЗСУ

В Україні минулої доби окупанти зазнали значних втрат — мінімум 600 особового складу. Серед них — і "кадировські" розвідники, який займався зачисткою Сєвєродонецька. Українським бійцям вдалося завдати серйозної шкоди елітному полку "Ахмад", який отримав свою назву завдяки імені Рамзана Кадирова.

Подробиці пролунали від радника Офісу президента Олексія Арестовича. Про наші невеликі, але послідовні перемоги він розповідав у свіжому інтерв’ю з Марком Фейгіним.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Як пояснив військовий експерт, "кадировці" зайшли до міста як розвідгрупа, щоб дізнатися про свіжу обстановку. Однак удача була явно не на їхньому боці.

"Розвідгрупа цього полку наш спецназ у Сєвєродонецьку — у нуль зробили", — похвалився Арестович у прямому ефірі програми.

Реакції Рамзана Кадирова на те, що сталося, поки не було, проте варто підкреслити, що він ще близько двох тижнів тому звітував на камеру про "захоплення" міста російськими військовими. Втім, поруч із Сєвєродонецьком "кадировці" вже не вперше зазнають серйозних втрат.

Також Арестович додав, що на Херсонщині знову активізувався партизанський рух. Минулої доби їм вдалося ліквідувати УАЗ, пасажиром якого був важливий російський полковник. Разом із ним загинуло ще троє військовослужбовців. Удар вийшов точковим, проте дуже прицільним та важливим.

На жаль, конкретних даних — імені чи місця загибелі високопоставленого військовослужбовця рф — Олексій Арестович не озвучив.

Нагадаємо, раніше ми просили військового експерта, ветерана розвідки проаналізувати те, що відбувається на відрізку фронту поряд із Сєвєродонецьком. Василь Богдан розповів, чи дістанеться противнику місто.

За бажанням ознайомитися з актуальними даними з фронту ви можете переглянути свіжі карти боїв в Україні.