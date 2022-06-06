Донбас для путіна виявиться тим самим, чим Ватерлоо для Наполеона, – генерал Василь Богдан

Опір ЗСУ у тому ж Сєвєродонецьку дає підстави вважати, що росіянам не вдасться вийти на адмінкордони Луганщини.

Через понад 100 днів від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну найспекотніші бої йдуть на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 червня, закликав громадян усвідомити, що загроза є у всіх регіонах, тож розслаблятися не варто. За його словами, якщо росіянам вдасться досягти успіхів на Донбасі, вони підуть далі.

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан розповів "Телеграфу", чого очікувати від битви за Донбас і де врешті-решт може виявитися російський диктатор владимир путін.

Агресора чекає плачевний результат

"Доля узурпаторів завжди однакова. Нічим хорошим це для них не закінчується. І путіна чекає те ж саме… Є безліч історичних прикладів. Взяти того ж видатного полководця і державного діяча, але — узурпатора — Наполеона. Для нього все врешті-решт завершилося поразкою при Ватерлоо, коли під командуванням герцога Веллінгтона наполеонівській армії було завдано серйозної поразки. Спрацювала потужна коаліція, – розповідає Василь Богдан. – У нас немає, на жаль, воєнної коаліції. Є лише партнерські відносини – і партнери серйозно допомагають нам. Але, як на мене, відсутність саме військової коаліції пов'язана з егоїстичною позицією окремих членів НАТО та ЄС".

За словами генерала, якби напередодні широкомасштабної російської агресії в Україну ввели пару-трійку бригад з числа військовослужбовців країн НАТО з відповідним озброєнням – путін не наважився б нападати на Україну.

"На жаль, цього не сталося. І на даний момент не видно ознак створення саме військової коаліції із залученням військового контингенту наших партнерів. Але й те, що зараз відбувається (допомога Україні озброєнням, грошима, посилення антиросійських санкцій), дає підстави говорити про можливий перелом у війні", – зазначає Василь Богдан.

Зацикленість росіян на захопленні Донецької та Луганської областей у їхніх адмінкордонах генерал пояснює бажанням Кремля хоч якось її виправдати (мовляв, допомогли "народу Донбасу").

"Початкова стратегія виявилася недієвою, захопити ті ж Київ та Харків не вдалося. Доводиться на ходу міняти плани. Але навіть тактика російського командування – архаїчна. Тож агресора чекає плачевний результат. Особливо в перспективі", – вважає Василь Богдан.

При цьому, акцентує він, те зосередження сил окупантів, яке зараз спостерігається на Донбасі, є серйозною загрозою.

"Ми втратили майже 90% території Луганщини, – нагадує експерт. – Зараз у Сєвєродонецьку складна обстановка, у Лисичанську є проблеми".

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Але ті дії, які здійснює ЗСУ на території тієї ж Луганської області, знищуючи окупантів у Сєвєродонецьку, дають підстави вважати, що Кремлю не вдасться вийти навіть на адміністративні кордони Луганщини, прогнозує генерал.

"Захисники України отримують підкріплення і у вигляді живої сили, і необхідним озброєнням. При цьому управління російськими військами, як показує ситуація, розлажене. Немає якоїсь цілісної управлінської системи. Про це говорять багато закордонних військових аналітиків", — ділиться Василь Богдан.

Російські проблеми та українські перспективи

До того ж, продовжує генерал, спостерігається деморалізація та демотивація особового складу російських військ.

"У агресора величезні проблеми з доукомплектацією. Суцільної мобілізації в росії оголосити не можуть, побоюючись масових протестних акцій. Своєрідні протести вже відбуваються, коли самі ж росіяни підпалюють військкомати. У результаті армія противника комплектується за рахунок декласованих, асоціальних елементів, який не вміє воювати. Він хоче лише ґвалтувати, грабувати, мародерствувати, катувати. А потім швидше бігти кудись, де безпечно", – пояснює Василь Богдан.

І, звичайно, зазначає генерал, важливо, що санкції впливають на росію. Не дають їй повною мірою нарощувати запас озброєння, необхідної військової техніки. Хоч поки що цей запас є, але вже видно, що поповнення резервів стає дедалі більшою проблемою для агресора.

"При цьому в росії є елементи саботажу та корупції у сфері військово-промислового комплексу. Військові замовлення або не виконані, або виконані, але з порушеннями. Ідуть розборки на верхніх поверхах. І все це в комплексі, безумовно, працює на Україну – і проти росії", — наголошує експерт.

На його думку, передова військова культура ЗСУ, наша мотивація, сучасне озброєння дають можливість здійснювати ті операції, які частково вже стабілізували ситуацію в Луганській області.

"Щодо Донецької області – я переконаний, російські збройні сили навряд чи зможуть тут досягти якихось успіхів. Там діють наші Об’єднані сили. І вони досить потужні, мають відповідну підтримку. При цьому ЗСУ своїми активними діями у певних операційних зонах (і біля Ізюма, і на території Херсонської та Запорізької областей) відтягують на себе значну частину потенціалу особового складу та озброєння росії. Все це вселяє оптимізм – що як тільки озброєння, на яке ми очікуємо, опиниться в достатній кількості в Україні, з'явиться можливість потужно посунути окупантів з усієї нашої території. Думаю, Донбас для путіна виявиться тим самим, що Ватерлоо для Наполеона. Дуже хотілося б, щоб російський диктатор своє 70-річчя (7 жовтня цього року) зустрів за ґратами Гаазького трибуналу. І щоб разом із ним там сидів інший узурпатор – Лукашенко – який створює чимало проблем на нашому північному кордоні. Фактично лукашенківська Білорусь є учасником війни проти України".