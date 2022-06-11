Бои продолжаются: мэр Северодонецка рассказал, что происходит в городе

Треть города находится под контролем Вооруженных сил Украины

В Северодонецке продолжаются тяжелые бои, которые сопровождаются постоянными бомбардировками города россиянами. Однако ВСУ держат свои позиции и пытаются выдавить оккупантов за пределы городской черты.

Как рассказал мэр города Александр Стрюк в комментарии ББС, украинские защитники контролируют примерно треть всего города и продолжают проводить военные операции.

"Треть города контролируется вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в прилегающих жилых кварталах идут бои", — сказал он.

Также по его словам, в городе нет водоснабжения и электричества, поскольку оккупанты уничтожили большую часть подстанций. Стрюк добавил, что есть погибшие и раненные среди местных жителей, так как россияне постоянно обстреливают жилые районы.

Кроме того, в городе уже сутки горит склад с отработанными химикатами на заводе "Азот", который накануне был подвергнут артиллерийским обстрелам и авиаударам.

При этом городской глава считает, что основной проблемой в Северодонецке является то, что ВСУ нуждается в большем количестве артиллерии и ПВО.

"Нас обстреливают, а защищаться нечем", — сказал он.

Как сообщалось ранее, оккупантам удалось прорваться на нескольких направлениях и продолжают подготовку к наступлению на Славянск и Северск. Кроме того, они стягивают резервы в Лиман, где проводится перегруппировка.