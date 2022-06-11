Оккупанты пытаются наступать на Славянск и продвинулись на нескольких участках фронта

Враг атакует на востоке страны

Украинские военные несмотря на потери продолжают оборону страны — враг атакует как мирные города, так и позиции защитников. Оккупантам удалось прорваться на нескольких направлениях.

Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают подготовку к наступлению на Северск и Славянск, перегруппировывают войска и пополняют запасы в окрестностях Лимана.

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На Славянском направлении враг штурмует в сторону Пасеки и Богородичного. Оккупантам удалось продвинуться на северо-западной окраине населенного пункта.

Враг штурмует Богородичное

В Северодонецке штурм продолжается, враг наступает в сторону Новотошковского-Орехового. Здесь оккупантам также удалось прорваться — они закрепляются на северной окраине Орехового.

россия пытается окружить украинские силы в Золотом

В сторону Бахмута враг также планирует наступать на Николаевку и Камышеваху, российские войска перегруппировываются, в район переместили дополнительно до одной батальонно тактической группы.

Оккупанты обстреливают украинские позиции на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях из авиации и артиллерии.

На Херсонщине (Южнобужское направление) враг ведет позиционную оборону, укрепляют третью линию рубежей. Они возвели железобетонные блокпосты возле мостов через Северо-Крымский канал. В Черном море наготове шесть носителей крылатых ракет "Калибр", в ОК "Юг" оценивают, что их около 40 на двух надводны и двух подводных судах. Также есть два больших десантных корабля.

Украинские вертолеты Ми-8 ударили по скоплению войска противника в Херсонской области, а самолеты Су-27 — по складу боеприпасов и вражеской техники. Одно из попаданий — в полевой склад боеприпасов в районе Давидового Брода. Также украинские разведчики уничтожили группу российского десанта.

Согласно картам боевых действий, россия могла захватить Кинбурнскую косу на севере Херсонской области, что дает россиянам преимущество на Черномоском побережье.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Северодонецке украинские военные расправились с кадыровцами — элитным чеченским спецназом.