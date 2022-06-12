Ще один іноземний доброволець віддав життя за Україну (фото)

Ще один боєць Іноземного легіону ЗСУ віддав життя захищаючи Україну

Під час боїв на Донбасі загинув іноземний доброволець Джордан Гетлі, котрий після початку російського вторгнення приїхав до України, щоб допомогти захистити її від російських окупантів.

Як повідомив батько легіонера Дін Гетлі у своєму Фейсбук, його син 10 червня отримав несумісне з життям поранення, перебуваючи у Сєвєродонецьку.

Джордан Гетлі в березні пішов з армії Великої Британії, щоб продовжити кар’єру в інших областях, однак після початку війни в Європі, він прийняв рішення вирушити в Україну, щоб допомогти ЗСУ як солдат та як інструктор.

"Він любив свою роботу, і ми дуже ним пишаємося. Він справді був героєм і назавжди залишиться в наших серцях", — написав батько загиблого добровольця.

Варто нагадати, що 11 червня стало відомо, що на Донбасі загинув доброволець із Чехії.

Як повідомлялося раніше, 4 червня Міжнародний легіон ЗСУ повідомив про загибель чотирьох іноземних добровольців із Нідерландів, Австралії, Німеччини та Франції. Бійці віддали своє життя, захищаючи Україну у найгарячішій точці на фронті — у Сєвєродонецьку.