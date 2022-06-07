"Нам потрібні тисячі та тисячі людей": американець на Майдані підтримав іноземців, які воюють за Україну (фото, відео)

Гаваєць Райан Рус вважає, що кожна країна має допомогти Україні боротися із російськими окупантами.

У центрі Києва іноземець влаштував акцію на підтримку України та ЗСУ. На Майдані Незалежності чоловік вивісив прапори 53-х країн, громадяни яких воюють в Україні проти російських окупантів.

Кореспондентові "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з іноземцем та дізнатися, що чоловік приїхав з Гаваїв (США) і його звуть Райан Рус.

"Нам потрібно показати підтримку, яку ми отримуємо від міжнародної спільноти у всьому світі. Інші країни не ввели свої війська, але сюди прийшли прості іноземці, щоб підтримати Україну та підтримати людство. Тому ми повинні підтримувати кожну людину, яка прийшла сюди воювати. Вони герої, і у нас не може бути урядів, які ігнорують той факт, що люди з усього світу приїхали сюди, щоби підтримати Україну", — розповів Райан.

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Іноземець на Майдані Незалежності влаштував акцію на підтримку іноземців, що воюють проти росіян

Райан Рус закликав інші країни допомогти Україні військовими та зброєю

Райан Рус на Майдані Незалежності

Райан Рус вивісив прапори 53 країн

Він вважає, що кожна країна має дозволити своїм громадянам воювати проти Росії

За словами Райана, війну треба закінчити за місяці

За словами Райана, в Україні проти росіян воюють громадяни з 53 країн світу, але цього мало: "Ми просимо більше людей приїхати з кожної країни світу. У нас тут прапори 53 країн, але нам потрібні прапори всіх 190 країн світу".

Нам потрібні тисячі, тисячі і тисячі людей, які рука об руку стоятимуть за українською армією, щоб перемогти у цій війні. Ми не можемо дозволити цьому тривати 10 років. Нам треба закінчити цю справу протягом місяців, а не років. І нам потрібно, щоб люди з усього світу могли приїхали сюди та допомогли нам".

Також Райан розповів, що в Україні він уже два місяці та допомагає охочим приїхати в Україну та почати воювати проти російських загарбників.

"Країни не відправляють своїх військових, але кожна країна має дозволити своїм військовим прийти сюди та підтримати українських солдатів", — додав американець.

Фото та відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, що тисячі іноземців приїхали до України воювати проти російських окупантів, сформовано іноземний легіон добровольців. За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, велика кількість "легіонерів" працюють усередині країни-агресора.