Чотири джерела: Арестович розповів, як поповнюється легіон росіян, що воюють на боці ЗСУ

Велика кількість "легіонерів" працює всередині країни-агресора

Створений наприкінці лютого легіон "Свобода росії", який є частиною Збройних Сил України, активно поповнюється новими військовослужбовцями. За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, основних джерел прибуття солдатів до лав підрозділу чотири.

Докладніше про це військовий експерт розповів в ефірі програми "Фейгін LIVE" у ніч проти 2 червня, передає "Телеграф".

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Першими учасниками Легіону стали військовополонені російські солдати та офіцери, які не захотіли воювати проти українців. Навпаки, частина з них підтримала можливість виступити проти колишніх товаришів по службі, а також кремлівської влади. І хоча зараз посилилася робота з відбору нових легіонерів з числа полонених, та й сам потік захоплених військових став меншим — через особливості боїв, — "новобранці" все ж з’являються.

Друге джерело, за словами Арестовича, це люди, що народилися, але давно не проживають на території рф.

"Є уродженці росії, яких батьки встигли вивезти на Захід у п’ятирічному-чотирнадцятирічному віці", — говорить він.

Ці люди фактично вони вступили до Легіону, будучи громадянами країн ЄС чи США. При цьому попросилися воювати саме у підрозділі "Свобода росії", хоча могли бути відправлені до американців або європейців із іноземного легіону.

Також є ті легіонери, які встигли вибратися із рф у перші дні повномасштабної війни та приїхали виступити на фронті проти путіна та його поплічників.

Четверте джерело "живить" Легіон безпосередньо в самій росії. Через те, що зараз виїзд із країни ретельно контролюється російськими спецслужбами, а також обмежений через санкції, можливостей залишити росію не так багато. Тож у легіоні "Свобода росії" вирішили зробити ставку на нарощування внутрішнього опору. Арестович зазначає, що частина провокацій, зокрема підпалів, може бути влаштована саме легіонерами.

Додамо, що днями учасникам Легіону вдалося в бою захопити танк колишніх товаришів по службі, чим вони поспішили похвалитися в соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що багато учасників російського підрозділу в першу чергу хочуть поквитатися з Рамзаном Кадировим, який є "псом путінського режиму".

Також ми писали про те, що легіонери вирушили до зони бойових дій на сході України для виконання поставлених завдань.