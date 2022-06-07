"Нам нужны тысячи и тысячи людей": американец на Майдане поддержал иностранцев, которые воюют за Украину (фото и видео)

Гаваец Райан Рус считает, что каждая страна должна помочь Украине бороться с российскими оккупантами.

В центре Киева иностранец устроил акцию в поддержку Украины и ВСУ. На Майдане Независимости мужчина вывесил флаги 53 стран, граждане которых воюют в Украине против российских оккупантов.

Корреспонденту "Телеграфа" удалось пообщаться с иностранцем и узнать, что мужчина приехал с Гавайев (США) и его зовут Райан Рус.

"Нам нужно показать поддержку, которую мы получаем от международного сообщества во всем мире. Другие страны не ввели свои войска, но сюда пришли простые иностранцы, чтобы поддержать Украину и поддержать человечество. Поэтому мы должны поддерживать каждого человека, который пришел сюда воевать. Они герои, и у нас не может быть правительств, которые игнорируют тот факт, что люди со всего мира приехали сюда, чтобы поддержать Украину", — рассказал Райан.

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Иностранец на Майдане Независимости устроил акцию в поддержку иностранцев, воюющих против россиян

Райан Рус призвал другие страны помочь Украине военными и оружием

Райан Рус на Майдане Независимости

Райан Рус вывесил флаги 53 стран

Он считает, что каждая страна должна позволить своим гражданам воевать против россии

По словам Райана, войну нужно закончить за месяцы

По словам Райана, в Украине против россиян воюют граждане из 53 стран мира, но этого мало: "Мы просим больше людей приехать, из каждой страны мира. У нас здесь флаги 53 стран, но нам нужны флаги всех 190 стран мира.

Нам нужны тысячи, тысячи и тысячи людей, которые рука об руку будут стоять за украинской армией, чтобы победить в этой войне. Мы не можем позволить этому продолжаться 10 лет. Нам нужно закончить это дело за месяцы, а не годы. И нам нужно, чтобы люди со всего мира могли приехали сюда и помогли нам".

Также Райан рассказал, что в Украине он уже два месяца и помогает желающим приехать в Украину и начать воевать против российских захватчиков.

"Страны не отправляют своих военных, но каждая страна должна позволить своим военным прийти сюда и поддержать украинских солдат", — добавил американец.

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, что тысячи иностранцев приехали в Украину воевать против российских оккупантов, сформирован иностранный легион добровольцев. По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, большое количество "легионеров" работают внутри страны-агрессора.