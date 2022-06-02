Четыре источника: Арестович рассказал, как пополняется легион россиян, воюющих на стороне ВСУ

Большое количество "легионеров" работают внутри страны-агрессора

Созданный в конце февраля легион "Свобода россии", который является частью Вооруженных Сил Украины, активно пополняется новыми военнослужащими. По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, основных источников прибытия солдат в ряды подразделения четыре.

Подробнее об этом военный эксперт рассказал в эфире программы "Фейгин LIVE" в ночь на 2 июня, передает "Телеграф".

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Первыми участниками Легиона стали военнопленные российские солдаты и офицеры, не захотевшие воевать против украинцев. Напротив — часть из них яро поддержала возможность выступить против бывших сослуживцев, а также кремлевских властей. И хотя сейчас ужесточилась работа по отбору новых легионеров из числа пленных, да и сам поток захваченных военных стал меньше — из-за особенностей боев, — новые военные все же появляются.

Второй источник, по словам Арестовича, это родившиеся, но давно не проживающие в рф люди.

"Есть уроженцы россии, которых родители успели вывезти на Запад в пятилетнем-четырнадцатилетнем возрасте", — говорит он.

Эти люди фактически они вступили в Легион, будучи гражданами стран ЕС или США. При этом попросились воевать именно в подразделении "Свобода россии", хотя могли быть отправлены к американцам или европейцам из иностранного легиона.

Также есть те легионеры, которые успели выбраться из россии в первые дни полномасштабной войны и приехавшие выступить на фронте против путина и его приспешников.

Четвертый источник "питает" Легион непосредственно в самой рф. Из-за того, что сейчас выезд из страны тщательно контролируется российскими спецслужбами, а также ограничен санкциями, возможностей покинуть россию не так много. Поэтому в легионе "Свобода россии" решили сделать ставку на наращивание внутреннего сопротивления. Арестович отмечает, что часть провокаций, в том числе поджогов, может быть устроена именно легионерами.

Добавим, что на днях участникам Легиона удалось в бою захватить танк бывших сослуживцев, чем они поспешили похвалиться в соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что многие участники российского подразделения в первую очередь хотят поквитаться с Рамзаном Кадыровым, который является "цепным псом путинского режима".

Также мы писали о том, что легионеры выдвинулись в зону боевых действий на востоке Украины для выполнения поставленных задач.