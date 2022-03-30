Попавшие в плен россияне переходят воевать за Украину: сперва хотят сразиться с Кадыровым

Очень многое, что перешедшие на сторону ВСУ россияне видят в нашей стране, их искренне удивляет

Бывшие российские военнослужащие, отказавшиеся выполнять преступный приказ Владимира Путина о вторжении в Украину, пытаются расширить свой легион "Свобода России". Сейчас командиры подразделений формирования ездят по местам, где содержатся бывшие солдаты армии РФ, чтобы отобрать желающих воевать на стороне Украины.

Как проходит подготовка тех, кто уже решил выступить против преступного путинского режима, рассказывают в официальном Telegram-канале легиона.

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Россиян обучают не только украинской тактике, но и проводят для них дополнительную подготовку насчет вооружения.

Как известно, украинское воинство имеет запас иностранных технологий, позволяющих уничтожать технику противника. Теперь перешедшие на сторону Украины российские военные смогут использовать гранатомет NLAW, которым обычно ликвидируются российские танки и бронированные машины.

Интересным есть и тот момент, что в первую очередь на линии фронта большинство российских солдат хотели бы "поквитаться" с кадыровцами. Российские добровольцы также называют их "цепными собаками режима Путина".

Также сейчас проводится "допнабор" желающих сразиться на стороне ВСУ с бывшими сослуживцами. Командиры подразделений "Свободы России" ищут подходящие кандидатуры в местах содержания экс-солдат армии РФ.

Один из командиров, к слову, отличился дополнительно — записал прямое обращение к президенту Путину. Он заверил, что Украина ни в какой декоммунизации не нуждается.

"Здесь уже давно декоммунизировано. В отличии от России, которая в последние годы все больше и больше напоминает Союз Советских Социалистических Республик, причем времен перестройки, — заявил военнослужащий с позывным "Каравай". — Одумайтесь, Владимир Владимирович, или мы будем вынуждены вам показать, что такое настоящая декоммунизация".

Напомним, о легионе "Свобода России" стало известно не так уж давно, однако целая рота российских военных перешла на украинскую сторону еще в первые дни войны — 27 февраля. Как заявили россияне, они не хотят быть фашистами, но готовы воевать против настоящих — тех, которые засели в Кремле и раздают преступные приказы.