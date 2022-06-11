росія має план війни на конкретний період: у розвідці назвали терміни

росія націлена на довгострокову війну проти України

В окупантів ще залишається достатньо сил на ведення довгострокової війни проти України, проте через невдачі на полі битви російське керівництво змушене кожні 30 днів коригувати свої плани.

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, українські розвідники мають інформацію про те, що росія має план ще на 120 днів війни.

"Подальше коригування цього плану залежатиме від того, наскільки противник досягне успіху або навпаки зазнає поразки на сході України", — сказав він.

Водночас він наголосив, що стратегічної мети, яку російський диктатор володимир путін ставив на початку війни, досягти окупаційним військам так і не вдалося.

За даними розвідки безпосередньо до бойових дій росіяни залучили 103 батальйонно-тактичні групи та ще 40 перебувають у резерві. Проте через опір українських захисників фокусувати зусилля вони можуть лише на окремих ділянках фронту.

Як повідомлялося раніше, окупанти продовжують намагатися захопити Сєвєродонецьк, проте українські військові дають їм жорстку відсіч. За даними мера міста, ЗСУ контролюють близько третини міста навіть попри те, що постійно зазнають артилерійських обстрілів та авіаударів.