У россии есть план войны на конкретный период: в разведке назвали сроки

россия нацелена на долгосрочную войну против Украины

У оккупантов еще остается достаточно сил на ведение долгосрочной войны против Украины, однако из-за неудач на поле битвы российское руководство вынуждено каждые 30 дней корректировать свои планы.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, украинские разведчики имеют информацию о том, что у россии есть план еще на 120 дней войны.

"Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины", — сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что стратегической цели, которую российский диктатор владимир путин ставил в начале войны, достичь оккупационным войскам так и не удалось.

По данным разведки непосредственно к боевым действиям россияне привлекли 103 батальонно-тактические группы и еще 40 находится в резерве. Однако из-за сопротивления украинских защитников, фокусировать усилия они могут лишь на отдельных участках фронта.

Как сообщалось ранее, оккупанты продолжают пытаться захватить Северодонецк, однако украинские военные дают им жесткий отпор. По данным мэра города, ВСУ контролируют около трети города даже несмотря на то, что постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам.