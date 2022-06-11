"Велика сімка" допоможе убезпечити Україну: Зеленський розповів про історичний документ

Союзники не залишать Україну в біді

Країни "Великої сімки" допомагають Україні скласти документ, який містить гарантії безпеки для нашої держави. За словами президента Володимира Зеленського, дипломатична робота у цьому напрямку вже активно ведеться всіма сторонами, зацікавленими в угоді.

Про це і не тільки український лідер розповів у неділю, 11 червня, під час виступу на азіатському саміті з безпеки Shangri La Dialogue. Зеленський говорив про важливість захисту України проти російської агресії, адже інакше апетити Кремля не зменшаться.

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За словами Зеленського, погодження та підписання такого документа допоможе українцям у майбутньому жити без страху, що війна може знову повторитись.

При цьому політик упевнений, що вся подальша міжнародна політика та риторика залежатиме від війни в Україні. Саме на полі бою наші захисники зараз "пишуть" майбутній порядок існування цивілізованого світу.

Також Володимир Зеленський наголосив, що одна з масштабних кампаній росії розрахована на дискредитацію будь-яких міжнародних союзів, у тому числі НАТО. На його думку, російські пропагандисти намагаються довести, що воюють в Україні саме з Альянсом.

"Але ця війна — далеко не тільки Європа, — зазначив президент. — Йдеться про глобально важливі речі".

Як приклад, Зеленський призвів до серйозної загрози країнам Азії та Африки залишитися без необхідного продовольства. Таким чином, багато людей у всьому світі може очікувати голод.

Додамо, що саміт Shangri La Dialogue проводиться у Сінгапурі з 10 по 12 червня.

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Раніше "Телеграф" розповідав про взаємне непорозуміння між Вашингтоном та Києвом щодо попередження Заходу про підготовку рф до війни задовго до вторгнення. Уряди обмінялися невеликими "шпильками", залишившись при своїх думках.

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