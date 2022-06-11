У Зеленського озвучили п’ять справжніх цілей росії у війні

У путіна не збиралися "демілітаризувати" чи "денацифікувати" українську державу

Повномасштабна агресія росії проти України, яка триває вже понад 100 днів, не мала під собою адекватного підґрунтя. Також жоден із озвучених кремлівськими політиками наративів не є правдивим, адже реальна мета офіційної Москви завжди була іншою.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, її загалом можна розподілити на п’ять дрібніших підпунктів, кожен із яких зараз активно "виконується" окупантами. Про це він заявив у своєму Twitter 11 червня.

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Подоляк закликав українців та представників Заходу забути про містичну "денацифікацію". Натомість варто подивитися на загальну картину того, що відбувається на лінії фронту, і зрозуміти, що росіяни намагаються досягти інших цілей.

До цього переліку чиновник включив:

агресивне захоплення територій;

повне знищення інфраструктури та промислового потенціалу України;

крадіжку металу та продовольчих товарів, якими пишається наша країна;

масові вбивства;

створення міграційної кризи.

"Так про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити?" — свою промову Михайло Подоляк закінчив риторичним питанням.

Останнє, зважаючи на все, пов’язане з тим, що останнім часом європейські політики почали більш активно просувати ідею укладання мирного договору між Україною та росією. В Італії навіть представили свій "план миру", в якому Крим та Донбас чомусь названі "спірними територіями".

Тим часом, відомий американський історик упевнений, що Україна має всі шанси перемогти росію на полі бою без будь-яких стратегічних поступок.