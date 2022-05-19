Італія запропонувала план припинення війни в Україні – у ньому чотири пункти

Спостерігачі за процесом припинення вогню запропоновані відразу десять країн

Італійська влада виступила з новим планом щодо припинення війни в Україні. Він складається з чотирьох конкретних пунктів, в одному з яких Крим та Донбас названі "оспорюваними територіями".

Більше деталей повідомило італійське видання La Repubblica, передає "Телеграф".

Чому росії не виграти війну проти України?

Відомо, що план оформлено офіційно і навіть передано на розгляд до ООН — з ним має ознайомитись Генсек організації Антоніу Гуттереш. Над створенням переліку дій для миру в Україні працювали співробітники Міністерства закордонних справ Італії.

Усього документ включає чотири конкретні етапи.

Припинення вогню з обох боків. Лише після того, як армія рф припинить обстріли, а ЗСУ — перестануть оборонятися, можна говорити про мирні переговори. За виконанням цього пункту пропонують спостерігати представники США, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Канади, Китаю, Великої Британії, Польщі та Туреччини. Замикає десятку сама Італія. Переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Також на цьому етапі передбачається, що Україна має офіційно закріпити за собою нейтральний статус щодо вступу до НАТО. Обговорення "територіальних питань". Цікаво, що в документі Крим та окупована частина Донбасу чомусь названі не територією України, а "оспорюваними" — Україною та росією. При цьому італійський план пропонує повернути всі окуповані регіони до нашої країни, проте надати їм повну автономність. Це має стосуватися мови, культури та повного самоврядування. Укладання договору про мирне співіснування між Євросоюзом та рф. Тут може обговорюватися часткове зняття санкційних обмежень із Москви.

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Слід додати, що джерела трактують документ по-різному. Деякі припускають, що виведення росією військ відноситься до першого пункту, інші — що до останнього.

Українські політики поки що не коментували подібну пропозицію.

Тим часом, Україна налаштована виключно на свою перемогу. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, він бачить чотири основні свідчення, які вкажуть на те, що справедливість взяла вгору, а РФ програла.