Кулеба назвав чотири аспекти, які говоритимуть про перемогу України у війні з РФ

Україна готова говорити з російською стороною про припинення війни, але на наших умовах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чотири елементи, які стануть невід'ємними складовими перемоги нашої держави у війні з російськими окупантами. Серед них — виплата репарацій від Росії та повернення окупованих територій.

Свою думку український міністр висловив в інтерв’ю NRC.

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"Перемога — це визволення окупованих територій, включно з Кримом і Донбасом. Виплата репарацій. Засудження воєнних злочинців і тих, хто вчинив злочини проти людяності. Закріплення місця України в європейській інтеграції. Це чотири елементи, які для мене є невід'ємними складовими перемоги", — заявив Кулеба.

Голова МЗС України додав, що переговорний процес з російською владою відбудеться в будь-якому випадку, адже кожна війна має закінчуватися дипломатією.

Кулеба зазначив, що для того, щоб покласти край війні та звільнити окуповані території, Україна готова подолати емоції після скоєних злочинів російської влади та сісти з РФ за стіл переговорів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив про своє бачення аспектів перемоги України у війні з РФ. За його словами, це: не втратити суверенітет; не втратити сотні тисяч людей; повернути Крим та Донбас під контроль української влади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Донбасі українські захисники відбили всі атаки окупантів. Загарбники вели штурмові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах.