Байден заявив, що Зеленський не слухав попереджень щодо вторгнення: на Банковій відповіли

Українські політики нагадали Заходу про початковий масштаб вторгнення

Офіційні Вашингтон та Київ обмінялися невеликими взаємними "шпильками" у зв’язку із повномасштабним російським вторгненням. На думку американського лідера Джозефа Байдена, влада України була не надто уважною до попереджень Заходу про накопичення військ на східних кордонах і ймовірну підготовку нападу. В Офісі президента мовчати не стали.

Більше подробиць повідомляє "Телеграф", посилаючись на видання Bloomberg та "Ліга.Net".

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами Байдена, він розуміє, що багато його попередження щодо можливої війни між росією та Україною сприймалися як політичні, а не реальні заяви. Проте все це ґрунтувалося на даних розвідки.

"Не було жодних сумнівів, — наголосив Байден. — Але Зеленський не хотів цього чути, як і багато людей".

При цьому американський лідер каже, що може зрозуміти таке ставлення — начебто сусідні народи не надто вірили, що подібне звірство взагалі можливе.

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Україна відреагувала на заяву Джо Байдена майже миттєво. Спочатку слова політика прокоментував речник Зеленського Сергій Никифоров. На його думку, фразу "не хотів чути", швидше за все, потрібно уточнити — для повного розуміння сенсів, які в неї вкладаються.

"До того ж, якщо ви пам’ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб змусити росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути", — зазначив чиновник.

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Не залишився осторонь і радник очільника ОП Михайло Подоляк. Він каже, що слова Байдена не зовсім коректні, адже влада України чудово розуміла, що саме задумала росія. Сам же Зеленський, за словами Подоляка, щоденно отримував аналітичні звіти, котрі стосувалися російських військ на кордоні.

"Ще раз повторю: Україна розуміла наміри росіян, очікувала на той чи інший агресивний сценарій, готувалася до нього. Про що свідчить, серед іншого, розосередження складів боєприпасів та зброї в цілому, блискавична реакція на багаторівневе вторгнення в перебудову оборонних можливостей, ефективне введення в перший тиждень дистанційних ударів, що різко зламали первинні російські плани. З іншого боку, повторююсь, обсяг вторгнення, інтенсивність обстрілявши всієї території нашої країни, дійсно не можна було передбачити, і якщо виходити з підсумкового російського сценарію — атака крилатими ракетами переважної більшості наших регіонів — тоді евакуації підлягала би вся країна. Вважаю, що це просто нереально навіть обговорювати", — зазначив Подоляк.

Найскладнішим, вважає чиновник, стало передбачити масштаб вторгнення. У Києві справді не чекали масового наступу одразу в кількох напрямках, тому це стало несподіванкою як для українців, так і для багатьох жителів Заходу.

"Мені здається, що безглуздо в чомусь звинувачувати країну, яка понад 100 днів ефективно бореться у повноцінній війні проти набагато ресурснішого опонента", — заявив Михайло Подоляк.

При цьому він зазначив, що це основні світові країни-лідери не змогли попередньо стримати військові апетити росії, "прекрасно їх знаючи".

Нагадаємо, що раніше Джозеф Байден виступив з антиросійською промовою, де окреслив "червоні лінії" США та розкритикував диктатора путіна. "Телеграф" обрав найголовніші тези з його заяв для більшої зручності.

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