У Байдена відреагували на смертний вирок іноземцям до ОРДЛО

Окупанти порушують усі відомі правила ведення війни

Новина про рішення невизнаної окупаційної влади ОРДЛО про смертний вирок декільком іноземним громадянам, які воювали за Україну, обурила весь цивілізований світ. Долею британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма стурбовані і у Вашингтоні, представники якого виступили із закликом до росії.

Позицію Сполучених Штатів висловив Держсекретар Ентоні Блінкен на своєму офіційному Twitter-акаунті. Він підкреслив загальне занепокоєння американського уряду щодо подібного свавілля бойовиків "ДНР".

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За словами Блінкена, перебування іноземних добровольців в Україні було цілком законним, тим більше, що вони входять до окремого Іноземного легіону ЗСУ. "Суд", проведений над трьома громадянами інших країн, політик назвав фіктивним, що, відповідно, перетворює всі вироки на незаконні.

"Ми закликаємо росію та її довірених осіб поважати міжнародне гуманітарне право", — наголосив Ентоні Блінкен.

Як уточнив Держсекретар США, це саме право включає можливість військовополонених отримати захист і гарантію збереження свого життя.

Додамо, що трьох чоловіків звинуватили в "найманстві", а також діях, які нібито спрямовані на знищення "конституційного" ладу невизнаної "ДНР". Тобто терористичне об’єднання, яке фактично не існує для цивілізованого світу, вирішило диктувати власні правила гри всім, у тому числі міжнародній спільноті.

Вважається, що засуджені мають місяць на подачу апеляції. Якщо їх не "помилують", замінивши розстріл довічним ув’язненням або 25 роками в’язниці, то, швидше за все, "днрівці" приведуть рішення до виконання.

Варто зазначити, що раніше в росії говорили про необхідність суду та страти бійців полку "Азов". При цьому російські політики дуже хитро влаштувалися, адже в рф смертна кара заборонена. Тому вони пропонували судити військовополонених на території ОРДЛО.