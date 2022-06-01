"Червоні лінії" Байдена: президент США висловився про путіна і зброю для України — ТОП заяв

Американський президент розповів про цілі США у війні

США надасть Україні військову допомогу, але не перейде певних кордонів.

Так звані "червоні лінії" окреслив президент США Джо Байден у статті The New York Times "Що Америка буде робити і не робитиме в Україні". "Телеграф" публікує витяги з матеріалу та останні оновлення на тему.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Мета допомоги Америки: "Ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії".

Переговорний процес та надання зброї: переговори є відбиттям фактів, і щоб Україна мала сильнішу позицію, Байден вирішив надати Україні більш сучасне і точне озброєння та боєприпаси. Продовжиться постачання протитанкових ракет Javelin, зенітних ракет Stinger, артилерії та ракетних комплексів, радарів, БПЛА, вертольотів Мі-17 та боєприпасів.

Про союзників: східний фланг НАТО зміцнюватиметься. Союзникам у Європі та іншим країнам допомагатимуть знизити залежність від російського палива.

Про росію: війни між НАТО та росією не шукають. Поки США чи союзників не атакують — Америка не братиме участі у конфлікті та спрямовувати війська в Україну чи бити по російських силах. Дії путіна Байден вважає обурливими, але відставки роспрезидента не добиватимуться.

Про дипломатичне рішення війни: США не підштовхуватиме Україну до територіальних поступок. Переговори в глухому куті не через позицію України, а через продовження російської агресії з метою захоплення країни.

Про ядерну зброю: США не бачить ознак, що росія планує застосування ядерної зброї в Україні. Будь-яке застосування ядерної зброї — неприйнятне і спричинить тяжкі наслідки.

Зазначимо, як стало відомо журналістам The Washington Post, 1 червня має бути оголошено новий пакет допомоги на 700 млн доларів США. Окрім іншого, до нього увійдуть ракетні системи HIMARS, а також названі Байденом протитанкові системи, вертольоти. Додатково йдеться про тактичні автомобілі, запчастини.

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Нагадаємо, в Україну США спрямує ракети середньої дальності (близько 70 км). Дальнобійне озброєння, яке може вистрілити вглиб росії, не буде надано. У рф вже зустріли таке рішення бурхливим схваленням.

Як раніше писав "Телеграф", у США підтримують врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, але конкретних пропозицій не висували. Італія навпаки, вже вигадала "мирний план" — у ньому чотири пункти, один з яких включає територіальний момент.