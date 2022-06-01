У США висловилися про план щодо досягнення миру в Україні

США підтримують будь-які спроби досягнення мирної угоди між росією та Україною

У США підтримують всі зусилля, спрямовані на припинення вогню та встановлення міцного миру в Україні.

Про це розповіла представник США при ООН Лінда Томас-Грінфільд під час пресконференції, відповідаючи на запитання щодо італійського плану щодо припинення вогню в Україні.

Вона зізналася, що не бачила самого проєкту, запропонованого прем’єром Італії Луїджі Ді Майо, але зауважила, що знає про його існування.

"Я можу сказати, що США підтримують будь-які спроби, запропоновані будь-ким, для знаходження мирного рішення для України, яке буде прийнятним для українського народу. Італійська ініціатива це одна з тих ініціатив, за якими ми б хотіли побачити завершення цієї жахливої війни та жахливих нападів на український народ", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, у плані запропонованому Італією в середині травня всього чотири пункти, які включають припинення вогню, невступ України до НАТО, обговорення "територіальних питань" та подальших переговорів про мирне співіснування між ЄС і росією.

Варто зазначити, що глава МЗС Дмитро Кулеба із цього приводу заявив, що "Україна вітає будь-які плани, які не включають створення ліній зіткнення та поступки території". Водночас у росії план назвали "відірваним від реальності".

Нагадаємо, частина країн Євросоюзу продовжує наполягати на припиненні вогню між росією та Україною та поновленні мирних переговорів, серед них Італія, Угорщина та Кіпр.