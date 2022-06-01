В США высказались о плане по достижению мира в Украине

США поддерживают любые попытки достижения мирного соглашения между россией и Украиной

В США поддерживают все усилия, направленные на прекращение огня и установлении прочного мира в Украине.

Об этом рассказала представитель США при ООН Линда Томас-Гринфильд во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об итальянском плане по прекращению огня в Украине

Она призналась, что не видела самого проекта, предложенного премьером Италии Луиджи Ди Майо, но отметила, что знает о его существовании.

"Я могу сказать, что США поддерживают любые попытки, предложенные кем-либо, для нахождения мирного решения для Украины, который будет приемлем для украинского народа. Итальянская инициатива это одна из тех инициатив, по которых мы бы хотели увидеть завершение этой ужасной войны и чудовищных нападений на украинский народ", — сказала она.

Как сообщалось ранее, в плане предложенном Италией в средине мая всего четыре пункта, которые включают в себя прекращение огня, невступление Украины в НАТО, обсуждения "территориальных вопросов" и дальнейших переговоров о мирном сосуществовании между ЕС и россией.

Стоит отметить, что глава МИД Дмитрий Кулеба по этому поводу заявил, что "Украина приветствует любые планы, которые не включают создание линий соприкосновения и уступки территории". В то же время в россии план назвали "оторванным от реальности".

Напомним, часть стран Евросоюза продолжает настаивать на прекращении огня между россией и Украиной и возобновлению мирных переговоров, среди них Италия, Венгрия и Кипр.