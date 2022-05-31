США втратили перше місце: які країни українці вважають головними союзниками

Показник Великої Британії збільшився більш ніж у 13 разів у порівнянні з 2021 роком.

Українці вважають головними союзниками нашої країни Велику Британію, Польщу та США. Такими вважають їх понад 60% жителів нашої країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

Дослідники порівняли отримані у травні дані з результатами аналогічного опитування, проведеного у 2021 році та виявили, що найбільший приріст показала Великобританія. Якщо до війни її вважали союзником лише 5% опитаних, то тепер цей показник перебуває на позначці 66%.

На другому місці з незначним відривом у списку опинилася Польща, якщо до війни її вважали за союзника 35% опитаних, то тепер таких 65%.

Традиційно найвищий показник у США. У січні 2021 року саме вони тримали перше місце з результатом 38%, але тепер він становить 63%.

Помітне зниження показників спостерігається у Німеччині (з 28% до 14%), Грузії (з 14% до 1%) та Білорусі (з 10% до 0%).

В опитуванні взяли участь 1000 українців із Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької, Вінницької, Кіровоградської, Хмельницької та Черкаської областей. Дослідження проводилося 7-15 травня, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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Як повідомлялося раніше, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна може стати гарантом безпеки для України і розкритикував Німеччину за повільне надання допомоги нашій країні, а Угорщину за підтримку російських наративів.