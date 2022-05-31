США потеряли первое место: какие страны украинцы считают главными союзниками

Показатель Великобритании увеличился более, чем в 13 раз по сравнению с 2021 годом.

Украинцы считают главными союзниками нашей страны Великобританию, Польшу и США. Таковыми их считают более 60% жителей нашей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Исследователи сравнили полученные в мае данные с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2021 году и обнаружили, что наибольший прирост показала Великобритания. Если до войны ее считали союзником лишь 5% опрошенных, то теперь этот показатель находится на отметке в 66%.

На втором месте с незначительным отрывом в списке оказалась Польша, если до войны ее считали союзником 35% опрошенных, то теперь таковых 65%.

Традиционно высокий показатель у США. В январе 2021 года именно они держали первое место с результатом в 38%, но теперь он составляет 63%.

Заметное снижение показателей наблюдается у Германии (с 28% до 14%), Грузии (с 14% до 1%) и Беларуси (с 10% до 0%).

В опросе участвовали 1000 украинцев из Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областей. Исследование проводилось 7-15 мая, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна может стать гарантом безопасности для Украины и раскритиковал Германию за медленное выделение помощи нашей стране, а Венгрию за поддержку российских нарративов