"Нам ніхто нічого не зобов’язаний": у РНБО прокоментували затримки поставок західної зброї

Секретар РНБО закликав українців бути вдячними Європі за надану допомогу

Україна щодня отримує допомогу з країн Європи та критикувати її за затримки з постачанням зброї було б неправильно.

Про це в ефірі єдиного телемарафону новин сказав секретар РНБО Олексій Данілов і наголосив, що Європа складається з багатьох країн, кожна з яких по своєму ставиться до України та росії.

"Є країни, які стоять спільно з нами пліч-о-пліч, є країни, які спостерігають за цими речами, і це відомо всім, тут я не відкрию сьогодні якоїсь новини", — сказав Данілов.

За його словами, Україна має бути вдячна за допомогу від країн Заходу, оскільки "нам ніхто нічого не зобов’язаний". При цьому секретар РНБО наголосив, що без міжнародної допомоги нашій країні було б дуже важко.

"Ми вважаємо, що нам усі винні, а це трішки не так. Нам допомагають, допомога йде майже щодня", — сказав він.

Данилов також зазначив, що західного озброєння замало, оскільки лінія фронту в Україні розтягнулася на 1200 кілометрів.

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ поступаються окупаційній армії в кількості техніки, а тому поки що не здатні наступати. Крім того, за його словами, це спричинило б масштабні втрати з українського боку, чого він допустити не може.