"Нам никто ничего не должен": в СНБО прокомментировали задержки поставок западного оружия

Секретарь СНБО призвал украинцев быть благодарными Европе за оказанную помощь

Украина ежедневно получает помощь из стран Европы и критиковать ее за задержки с поставками оружия было бы неправильно.

Об этом в эфире единого телемарафона новостей сказал секретарь СНБО Алексей Данилов и подчеркнул, что Европа состоит из множества стран, каждая из которых по своему относится к Украине и россии.

"Есть страны, стоящие совместно с нами бок о бок, есть страны, которые наблюдают за этими вещами, и это известно всем, здесь я не открою сегодня какой-нибудь новости", — сказал Данилов.

По его словам, Украина должна быть благодарна за помощь от стран Запада, поскольку "нам никто ничего не должен". При этом секретарь СНБО подчеркнул, что без международной помощи нашей стране было бы очень тяжело.

"Мы считаем, что нам все должны, а это немножко не так. Нам помогают, помощь идет почти каждый день", — сказал он.

Данилов также отметил, что западного вооружения недостаточно, поскольку линия фронта в Украине растянулась на 1200 километров.

Читайте также: Категория Украина "Много раз хорошо попали": Арестович рассказал об отступлении россиян с важного направления Украинские войска нанесли мощные артиллерийские удары по позициям россиян почти на всей линии фронта

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уступают оккупационной армии в количестве техники, а потому пока не способны наступать. Кроме того, по его словам, это привело бы к масштабным потерям с украинской стороны, чего он допустить не может.