Зеленский объяснил, почему ВСУ не идут в наступление
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ВСУ пока не готовы к масштабному наступлению
Во вторник, 7 июня, на 104-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский признал, что наша армия уступает российской в плане техники.
Об этом глава государства заявил в интервью Financial Times.
Зеленский признал, что Украина уступает россии в плане техники, а потому "не способна наступать" на данный момент. Президент отметил, что сохранение жизни защитников Украины является приоритетом для него.
"Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом", — сказал Зеленский.
Кроме того, президент Украины добавил, что готов встретиться с главой кремля владимиром путиным. Данные переговоры будут возможны, если россия отведет войска к границам, которые были до 24 февраля. Зеленский добавил, что это только промежуточный этап, и Украина собирается вернуть все свои территории.
Ранее сообщалось, что Зеленский 6 июня провел большую пресс-конференцию с журналистами. "Телеграф" собрал 8 главных заявлений из интервью президента Украины.
Напомним, скандал со спикером венгерского парламента Ласло Кевером, который заявил, что у Зеленского есть "какая-то личная психологическая проблема", набирает новые обороты.