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Зеленський назвав сім країн, які готові обговорювати гарантії для України

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 06 квітня 2022, 20:25
Володимир Зеленський

Незабаром Зеленський зустрінеться із "гарантерами".

У середу, 6 квітня, на 42-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що вже сім країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому виданню Habertürk, передає Уніан.

"США, Великобританія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль — це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які готові приїжджати та обговорювати список гарантій безпеки. Тому це перший крок. Зустріч із цими гарантами, потім об’єднане розуміння гарантій безпеки, а потім уже спілкування з російською стороною", — розповів Зеленський

Зеленський зазначив, що всі країни мають різне бачення цих самих гарантій. Деякі пропонують повну підтримку, а дехто готовий не на повну. Тому потрібні переговори на рівні радників, щоб обговорити документ. Коли питання гарантій безпеки для України буде вирішено, тоді відбудеться зустріч із представниками рф. Президент України не уточнив скільки часу займуть переговори, але вважає, що багато часу для цього не знадобиться.

Раніше повідомлялося, що Зеленський виступив на Раді безпеки ООН через ситуацію в Бучі. Крім того, 5 квітня глава української держави зробив кілька важливих заяв.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Володимир Зеленський
Україна
Зеленський назвав сім країн, які готові обговорювати гарантії для України
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