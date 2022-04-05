Переговори з росією та плани України: ключові тези з інтерв’ю Зеленського

Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським журналістам під час телемарафону 5 квітня. Під час нього Зеленський прокоментував можливість переговорів із путіним, ймовірність вступу Білорусі у війну, а також подальші плани України.

"Телеграф" зібрав усі головні меседжі українського президента.

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Про те, що він вважатиме перемогою у війні з росією: не втратити суверенітет, не втратити сотні тисяч людей, відстрочення питання повернення Криму, Донбас — наша територія, повернення Росії на позиції станом на 23 лютого.

Про зустріч з путіним: Простіше сказати — давайте ні про що не говоритимемо. Найскладніше – говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом… І за цієї позиції знайти можливості для того, щоб зустрічатися, знайти вихід та не втратити своєї території. Але можливо, її не буде.

Про можливість вступу Білорусі у війну з Україною: Ми можемо з вами дивитися на того самого Лукашенка … ракети летіли від нього. І він чудово це знає, чудово це розуміє. Але ми бачимо, що якісь кроки він робив, щоби не вступити у війну. Не факт, що він не вступить. Ми цього не знаємо остаточно, війна не закінчилася. Проте йому треба дивитися на народ свій. І народ Білорусі проти війни з Україною.

Про майбутнє та гарантії безпеки України : Зеленський з жалем констатує, що абсолютно ліберальною, як це замислювалося спочатку, Україна не зможе бути в майбутньому. Тому що саме суспільство вимагатиме більшого захисту. В Україні, вважає політик, що мінімум наступні 10 років будуть спрямовані на ще більше зміцнення, а також розвиток захисних технологій.

Про вступ до НАТО: Якщо завтра нам серйозно запропонують, вступатимемо. Але цього не буде, на жаль. Тому ми будуватимемо гарантії безпеки для нас, які можуть захистити життя

Про демілітаризацію та денацифікацію: Ми їм сказали, що про демілітаризацію та денацифікацію забудьте, ми про це навіть говорити не будемо. Денацифікації ми можемо вимагати від вас, а демілітаризація – ми не сприймаємо цю історію

Про Маріуполь: Військова деокупація Маріуполя зараз дуже складна. І наші хлопцям це чудово знають. Є домовленості з Ердоганом, що з міста можуть вивезти вбитих та поранених українських військових по суші до Бердянська, а звідти морем. Чекаємо на відповідь на цю пропозицію від путіна

Про повернення Донбасу: Стратегія повернення Донбасу має бути дуже ретельно продумана, інакше це може призвести до загибелі одразу 40-50 тисяч українських військових.

Нагадаємо, раніше у мережі показали, як Володимир Зеленський змінився за 40 днів війни.