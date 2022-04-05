Зеленський виступив на Раді безпеки ООН: головні заяви

Глава Української держави прокоментував безпекову ситуацію у Європі та вплив на неї Росії.

У вівторок, 5 квітня, відбулося чергове засідання Ради Безпеки ООН, на якому виступив президент України Володимир Зеленський. Він зробив ряд важливих заяв стосовно припинення російсько-української війни.

Засідання Радбезу транслювалося наживо, передає "Телеграф".

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Про злочини росіян в Бучі

"У Бучі немає жодного злочину, який вони (російські військові — ред.) не вчинили б. Вони вбивали цілі сім'ї – дорослих та дітей, намагалися спалити людей. Декого застрелили на вулицях, декого вбивали в будинках, наїжджали на них танками, поки вони були в авто, жінок ґвалтували та вбивали на очах дітей. Вони залишають країну в руїнах", — розповів Зеленський про звірства росіян на Київщині.

Президент України підкреслив, що світ бачив, що відбувалося в Бучі, а тепер світ побачить, що вони зробили в інших містах і регіонах країни.

Про продовольчу кризу

За словами Зеленського, російська влада спровокувала продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в Африці та Азії та політичний хаос, у країнах, які стикаються з тим, що зникає їхня система безпеки.

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Про порушення статуту ООН

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що головна мета ООН – підтримання миру, щоб не допускати порушень. Але вже порушено першу статтю статуту.

"Якщо порушено першу статтю, у чому сенс інших статей? Зараз результат дій РФ — найжахливіші злочини всіх часів. Російське керівництво поводить себе як колонізатор у давнину — вони мають намір перетворити українців на мовчазних рабів, грабують села, крадуть продовольство, виривають золоті сережки з вух, користуються вето в Радбезі. Ми не повинні дозволити, щоб це залишилося безкарним. Якщо ситуація продовжиться, то країни покладатимуться лише на силу зброї, щоб забезпечувати свою безпеку, ООН можна просто закривати", — заявив Зеленський.

Він запитав у представників країн, чи готові вони закрити ООН і закликав, що у випадку негативної відповіді, діяти треба негайно і провести реформу.

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Про безпеку у Європі та нову реформу

Зеленський запропонував покращити систему ООН, а для цього провести конференцію у Києві.

"На конференції ми поговоримо як гарантувати межі та недоторканність держав, як підкріпити міжнародне право.Україна має необхідне моральне право, щоб пропонувати реформу світової системи безпеки. Ми довели, що допомагаємо іншим не тільки у щасті, але й в темні часи. І зараз ми потребуємо рішень від Ради Безпеки для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі: або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, і тоді зробити все, що можете, щоб поновити мир. Або покажіть, як можна переформатуватись і працювати реально заради миру. Або, якщо ваш чинний формат безальтернативний і виходу просто немає, то далі тільки саморозпуск. Я переконаний, що ви здатні обійтись від третього варіанту. Мир потрібен нам і світу!", — заявив Зеленський.

Раніше "Телеграф" публікував ключові тези з виступу Володимира Зеленського у телемарафоні "UA разом".