Порушення міжнародного права для росії та її прихвостнів уже звична справа

Голова проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що для помилування іноземних військовослужбовців, які приїхали захищати Україну та потрапили в полон, немає жодних підстав. Таким чином, над британцями Ейденом Асліном і Шоном Піннером, а також марокканцем Саадуном Брагімом залишається загроза приведення "вироку" в дію.

Заяву терориста цитують численні російські ЗМІ, повідомляє "Телеграф". Пушилін вирішив показати себе поборником "правових цінностей", між іншим невизнаних цивілізованим світом, і заявив, що спирається на рішення "суду".

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За словами керівника бойовиків, він хоче керуватися винятково судовим вироком.

"За характером тих статей, тих правопорушень, які вони вчинили, я не бачу підстав, передумов для того, щоб я вийшов із таким рішенням про помилування", — сказав Денис Пушилін.

Військовослужбовців, як і раніше, називають "іноземними найманцями" і відмовляються визнавати їх статус комбатантів попри те, що вони є бійцями Іноземного легіону ЗСУ.

Тим часом у Вашингтоні закликали росію утихомирити своїх підконтрольних терористів, які прямо порушують міжнародне право. Найімовірніше, якщо страта бійців таки відбудеться, рф не обереться нових санкцій та інших серйозних наслідків такої події.

Частково увага світу до проблеми іноземців-військовополонених допомагає вирішенню проблеми. Так, напередодні "Телеграф" повідомляв, що в самій росії заплуталися, чи був засуджений під трибуналом боєць із Південної Кореї.