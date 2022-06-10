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У путіна зробили заяву щодо іноземців, засуджених до смерті в ОРДЛО

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Іноземців, які захищали Україну, судили в "ДНР" Новина оновлена 10 червня 2022, 16:42
Іноземців, які захищали Україну, судили в "ДНР"

Російська влада назвала легіонерів "найманцями" й відмовила у статусі військовополонених

Трьох бійців іноземного легіону Збройних Сил України, які потрапили у полон на Донбасі, бойовики "ДНР" засудили до смертної кари. А російська влада тим часом заявила, що іноземці не є комбатантами (юридичний статус військовослужбовців — ред.) і не мають права на статус військовополоненого, а це означає, що їх не можна обміняти.

Про це у п'ятницю, 10 червня, заявила представниця російського МЗС Марія Захарова. При цьому двох громадян Великої Британії та одного громадянина Марокко вона зухвало звинуватила у "найманстві".

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"Всупереч заявам британських офіційних осіб, згадані громадяни є не військовополоненими, а найманцями. Надіслані Заходом на допомогу київському націоналістичному режиму найманці з міжнародного гуманітарного права не є комбатантами і не мають права на статус військовополоненого", — заявила представниця російської влади.

Нагадаємо, що мова йде про британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марроканця Саадуна Брагіма. Троє іноземців воювали на боці України проти російських окупантів і потрапили у полон в квітні цього року. Так званий суд "ДНР" засудив їх до смертної кари, звинувативши у найманстві та у скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою квазіреспубліки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про створення Міжнародного легіону президент України Володимир Зеленський заявив ще 27 лютого. Для волонтерів у його складі вже було тимчасово скасовано візові обмеження. Крім того, для іноземних громадян створено спеціальний сайт, де можна отримати інструкції про те, як проходить процедура прийому до лав Міжнародного легіону.

Теги:
#Україна #Росія #Суд #Війна #Іноземний легіон #ДНР