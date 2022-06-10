У путіна зробили заяву щодо іноземців, засуджених до смерті в ОРДЛО

Російська влада назвала легіонерів "найманцями" й відмовила у статусі військовополонених

Трьох бійців іноземного легіону Збройних Сил України, які потрапили у полон на Донбасі, бойовики "ДНР" засудили до смертної кари. А російська влада тим часом заявила, що іноземці не є комбатантами (юридичний статус військовослужбовців — ред.) і не мають права на статус військовополоненого, а це означає, що їх не можна обміняти.

Про це у п'ятницю, 10 червня, заявила представниця російського МЗС Марія Захарова. При цьому двох громадян Великої Британії та одного громадянина Марокко вона зухвало звинуватила у "найманстві".

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"Всупереч заявам британських офіційних осіб, згадані громадяни є не військовополоненими, а найманцями. Надіслані Заходом на допомогу київському націоналістичному режиму найманці з міжнародного гуманітарного права не є комбатантами і не мають права на статус військовополоненого", — заявила представниця російської влади.

Нагадаємо, що мова йде про британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також марроканця Саадуна Брагіма. Троє іноземців воювали на боці України проти російських окупантів і потрапили у полон в квітні цього року. Так званий суд "ДНР" засудив їх до смертної кари, звинувативши у найманстві та у скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою квазіреспубліки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про створення Міжнародного легіону президент України Володимир Зеленський заявив ще 27 лютого. Для волонтерів у його складі вже було тимчасово скасовано візові обмеження. Крім того, для іноземних громадян створено спеціальний сайт, де можна отримати інструкції про те, як проходить процедура прийому до лав Міжнародного легіону.