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Злякалися? Бойовики "ДНР" заплуталися із судом над ще одним іноземцем

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Злякалися? Бойовики "ДНР" заплуталися із судом над ще одним іноземцем

Повідомлялося, що іноземець є громадянином Південної Кореї

Бойовики т.зв. "днр" заявили, що збираються влаштувати судилище над ще одним іноземним добровольцем, який потрапив у полон під час боїв на Донбасі. Втім, згодом цю інформацію спростували.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це розповіла т.зв. "глава МЗС днр" Наталія Ніконорова під час розмови з відомим пропагандистом володимиром солов’євим.

Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про громадянина Південної Кореї, проте його ім’я не називається.

Втім, трохи пізніше "МЗС днр" повідомило, що інформація про це не відповідає дійсності і жодного "трибуналу" не планується.

Як повідомлялося раніше, 9 червня у Донецьку вже судили трьох бійців Іноземного легіону ЗСУ, двоє з них є громадянами Великої Британії, а ще один прибув із Марокко. Маріонетки росії звинуватили їх у "найманстві" і засудили до страти шляхом розстрілу. Втім, якщо ватажок бойовиків ухвалить рішення про помилування, то іноземців можуть відправити у в’язницю терміном до 25 років або довічно.

У США після цього заявили, що тим самим окупанти порушують положення міжнародного права про статус полонених військовослужбовців. У росії ж заявили, що іноземці не мають статусу військовослужбовця, а тому не можуть вважатися військовополоненими.

Теги:
#Україна #Донбас #Іноземний легіон #ОРДЛО