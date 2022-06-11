Испугались? Боевики "ДНР" запутались с судом над еще одним иностранцем
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Сообщалось, что иностранец является гражданином Южной Кореи
Боевики т.н. "днр" заявили, что собираются устроить судилище над еще одним иностранным добровольцем, который попал в плен во время боев на Донбассе. Впрочем, позже эту информацию опровергли.
Как сообщают российские СМИ, об этом рассказала т.н. "глава МИД днр" Наталья Никонорова во время разговора с известным пропагандистом владимиром соловьевым.
Согласно обнародованной информации, речь идет о гражданине Южной Кореи, однако его имя не называется.
Впрочем, чуть позже "МИД днр" сообщил, что информация об этом не соответствует действительности и никакого "трибунала" не планируется.
Как сообщалось ранее, 9 июня в Донецке уже судили троих бойцов Иностранного легиона ВСУ, двое из них являются гражданами Великобритании, а еще один прибыл из Марокко. Марионетки россии обвинили их в "наемничестве" и приговорили к смертной казни путем расстрела. Впрочем, если главарь боевиков примет решение о помиловании, то иностранцев могут отправить в тюрьму на срок до 25 лет или пожизненно.
В США после этого выступили с заявлением, что тем самым оккупанты нарушают положения международного права о статусе пленных военнослужащих. В россии же заявили, что иностранцы не имеют статуса военнослужащего, а потому не могут считаться военнопленными.