росія посилює два напрямки на сході, отримуючи "по зубах" на півдні: свіжі карти боїв в Україні

Ворогу, ймовірно, вдалося зайняти частини населених пунктів на сході країни

росія може готуватися до тривалої війни, хоча резервів залишається не так багато. В аналізі подій на фронті оборонної війни України Інститут вивчення війни наводить дані про можливе продовження військової операції в рф ще на 120 днів до жовтня 2022 року. До коригування могли призвести успіхи росії в останній час на Донбасі. Попри серйозний поступ ворога, українські військові все ще контролюють частину Сєвєродонецька — промзону.

У дослідженні також зазначено, що росія знову націлилася на траси. Зокрема, Горське-Лисичанськ та штурмувала вздовж дороги Бахмут-Лисичанськ. Щоб відновити наступ на Слов’янськ, окупанти атакували і від Ізюму на південний схід та південний захід.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Український контрнаступ на північному заході Херсонської області може бути знову активним.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ситуація у Сєвєродонецьку: бої у місті продовжуються, росія штурмує населений пункт по землі. Згідно з різними даними, українські війська займають від території хімзаводу "Азот" до третини міста, включаючи промзону. Ворог атакує також і передмістя Сєвєродонецька — відбулася атака на Метьолкіне. Намагаючись покращити тактичне становище, атакували українських військових у районі Тошківки.

Карта боїв навколо Сєвєродонецька

Ворог атакував на схід та на захід від Попасної, намагаючись стягнути кільце та перекрити логістичні канали до Сєвєродонецька та Лисичанська. Вздовж траси на Бахмут окупантів відігнали після атак на Миколаївку і Берестове, біля Ниркового продовжуються бої. Відновили наміри росіяни та у бік траси Горське-Лисичанськ. За кілька кілометрів від дороги, в Оріхове увійшов ворог. З цими частинами, мабуть, хочуть з’єднатися ворожі окупанти, які захопили залізничну станцію у Комишувасі — про це повідомили дослідники, спираючись на геолокацію.

Карта боїв у Луганській та Харківській областях

Російські війська також атакували на південь від Ізюма, включаючи напрямок на Слов’янськ. Вони проміжно намагаються досягти Барвінкового. Штурмували також Долину (перебуває на трасі у бік Слов’янська). 11 червня ворог міг увійти на північну околицю Богородичного, що за 25 км від Ізюма. Згідно зі спостереженнями дослідників, росія посилює Слов’янську та Сіверську наступальні операції.

Харків

Місто та частина області під російським вогнем. Українські військові відповідають обстрілом складів боєприпасів в окупованих населених пунктах.

Карта бойових дій у Харківській області

Південь України

Українські сили знову контрнаступають у Киселівську, Солдатському, Олександрівці – про це повідомили у Херсонській міськраді. Офіційно про це Генштаб не повідомляв, але раніше надходила інформація про звільнення Благодатного на північ від Киселівки. Якщо контрнаступ буде успішним, це призведе до 15 км від кордону обласного центру. На Запоріжжі наступ росії не відновився, і є ймовірність, що лінію фронту на деяких ділянках могли відсунути південніше.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" публікував думку військового аналітика з Азербайджану, який вважає, що Україна має не різко атакувати російських військових, а вимотувати їх у глобальному розумінні. Він заявив, що тактика тисячі дрібних ударів буде ефективнішою. Аналітик також припустив терміни, в які ослабне росія.